Сборная Испании представила заявку на чемпионат мира 2018 года в России

Тренерский штаб сборной Испании по футболу определился с составом национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

В окончательную заявку из 23 игроков включены:

— голкиперы: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кепа Аррисабалага («Атлетик»), Пепе Рейна («Наполи»);

— защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Начо (все — «Реал»), Альваро Одриосола («Реал Сосьедад»), Жерар Пике, Жоржи Альба (оба — «Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Начо Монреаль («Арсенал»);

— полузащитники: Иско, Марко Асенсио, Лукас Васкес (все — «Реал»), Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба — «Барселона»), Коке, Сауль (оба — «Атлетико»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Давид Сильва («Манчестер Сити»);

— нападающие: Диего Коста («Атлетико»), Родриго («Валенсия»), Яго Аспас («Сельта»).

На групповом этапе чемпионата мира в России сборная Испании сыграет с командами Португалии, Ирана и Марокко.

Ранее стал известен расширенный состав сборной Бельгии на ЧМ-2018 по футболу.