Посол Италии рассказал, за кого приедут болеть его соотечественники на ЧМ-2018 по футболу

Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Террачано рассказал, за кого приедут болеть его соотечественники на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Если говорить о сборных, за которые итальянцы будут болеть, конечно, мы будем болеть за Россию — все итальянцы очень любят Россию — и, возможно, за Аргентину, Уругвай», — приводит слова Террачано ТАСС.

Посол отметил, что в Аргентине и Уругвае много футболистов итальянского происхождения.

«Я думаю, что наибольшее количество итальянцев посетит те города, где будут проходить финал и полуфиналы, Москву и Санкт-Петербург», — заявил Террачано.

Сборная Италии не смогла пробиться в финальную стадию мирового первенства, уступив национальной команде Швеции в стыковых матчах.

Ранее сообщалось, что Манчини вызвал Балотелли в сборную Италии по футболу впервые с 2014 года.