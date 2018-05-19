Манчини вызвал Балотелли в сборную Италии по футболу впервые с 2014 года

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини опубликовал список игроков, вызванных на товарищеские матчи с Саудовской Аравией, Францией и Нидерландами.

Манчини вызвал на сбор 30 футболистов, сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии. Среди игроков значатся экс-защитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито и нападающий французского клуба «Ницца» Марио Балотелли, не игравший за сборную с чемпионата мира 2014 года.

28 мая сборная Италии проведёт товарищеский матч с командой Саудовской Аравии, 1 июня — с французами, 4 июня — с голландцами.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини, который возглавил команду 14 мая, ставит перед собой задачу вывести команду на уровень, который позволит победить на чемпионате Европы и мировом первенстве.