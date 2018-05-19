Манчини намерен выиграть со сборной Италии ЧЕ и ЧМ по футболу
«К сожалению, в футболе случаются неудачи, мы должны вернуть команду на место, которого она заслуживает. Сборная Италии всегда являлась одной из сильнейших в мире, поэтому мы надеемся, что обстоятельства будут способствовать тому, чтобы достичь этой цели», — приводит слова Манчини Football Italia.
Соглашение специалиста с Итальянской федерацией футбола (FIGC) рассчитано на два года.
Ранее Уткин выразил сожаление, что Манчини ушёл из «Зенита».