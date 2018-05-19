Уткин жалеет, что Манчини ушёл из «Зенита»

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Известный футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своём отношении к бывшему главному тренеру санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини.

«Смеюсь с тех пор, как назначили Манчини. Очень жалею, что он ушёл. Ничего против «Зенита» не имею, но симпатизирую другим командам», — приводит слова Уткина «Чемпионат» со ссылкой на радио «Спорт FM».

Он отметил, что лучшего тренера, чем Манчини, «Зениту» бы не пожелал.

Ранее Уткин назвал «Зенит» кладбищем талантов.

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