На вокзалах и МЦК отметят лучшие места для селфи в преддверии ЧМ-2018

На девяти столичных вокзалах и Московском центральном кольце отметят лучшие места для фотографий и селфи, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Будут использованы специальные наклейки с надписью: «Фотографировать разрешено» — зелёные стикеры в форме фотоаппаратов со смайликами.

Их разместят в залах ожидания, бизнес-зонах, на перронах и привокзальных площадях. Об этом заявили в пресс-службе МЖД ОАО «РЖД».

Акция стартует в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Её цель — популяризировать любительскую фотосъёмку и напомнить пассажирам, что сделать первый красивый снимок можно сразу, сойдя с поезда.

Как отметили в пресс-службе, многие станции МЦК расположены в пределах исторической Москвы, где можно найти отличный ракурс.

Ранее URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018.