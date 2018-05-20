Экс-футболист сборной Аргентины Креспо: жаль, что стадион в Санкт-Петербурге сложно украсть

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился впечатлениями от стадиона «Санкт-Петербург», который примет матчи чемпионата мира 2018 года.

«Это потрясающий и по-настоящему красивый, выдающийся стадион! Хочу сказать всем игрокам, кто здесь будет играть, чтобы они наслаждались процессом и нахождением на этом стадионе. Я походил по нему, посмотрел его внутри и понял, что здесь всё сделано для людей», — приводит слова Креспо «Чемпионат».

Он отметил, что для зрителей и игроков будет большим удовольствием находиться на арене.

«Арена просто потрясающая — у меня нет слов! К сожалению, его очень сложно украсть и увезти с собой», — добавил Креспо.

Аргентинец подчеркнул, что после посещения России у него появилось желание, чтобы мундиаль быстрее начался и он снова мог вернуться в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что парк ЧМ-2018 по футболу открылся в Санкт-Петербурге.