Сборная России по футболу отправилась на сбор в Австрию

Сборная России вылетела в Австрию на сбор, где будет готовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС.

Сбор пройдёт с 21 по 31 мая в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь. 30 мая национальные команды двух стран сыграют контрольный матч.

Отмечается, что в Австрии к сборной России присоединятся вратарь бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов, защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер и полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев.

Ранее Игнашевич заявил, что его будущее прояснится через неделю после ЧМ-2018.