Игнашевич: то, что я буду гарантированно в стартовом составе сборной России, не обговаривалось

Защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич рассказал, вызвали ли его в национальную команду как игрока основного состава.

«То, что я буду гарантированно в стартовом составе, никак не обговаривалось. Я сказал Станиславу Черчесову, что это будет полностью его выбор и что я готов сыграть как 45 минут, так и 90. Для меня это не имеет большого значения», — приводит слова Игнашевича ТАСС.

Ранее стало известно, когда Артём Дзюба и Алан Дзагоев приступят к тренировкам в общей группе сборной России.