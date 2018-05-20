Экс-футболист Кордоба: во благо ЧМ было бы отлично, если бы Россия вышла из группы

Бывший защитник миланского «Интера» и сборной Колумбии по футболу Иван Кордоба поделился мнением о шансах сборной России на домашнем чемпионате мира.

«России попалась довольно сложная группа. Но я всегда считал, что, когда ты являешься хозяином, у тебя есть ещё один игрок на поле — все эти болельщики, которые тебя поддерживают. Это большая ответственность, с которой не так просто справиться», — заявил Кордоба в эксклюзивном интервью RT.

Он добавил, что несмотря на дополнительную ответственность российская сборная может рассчитывать на поддержку болельщиков.

«Желание оправдать надежды тех людей, которые поддерживают тебя, может привести к удивительным результатам. Как говорится, во благо самого чемпионата было бы отлично, если бы Россия вышла из группового этапа, потому что это бы поддержало энтузиазм по всей стране и желание следить за чемпионатом», — сказал Кордоба.

Ранее Кордоба оценил подготовку России к чемпионату мира по футболу.