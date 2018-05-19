В Пензе начался футбольный матч продолжительностью 24 часа

Футбольный матч продолжительностью 24 часа, который приурочен к чемпионату мира 2018 года и столетию пензенского футбола, начался в Пензе на реконструированном стадионе «Зенит».

Об этом сообщает ТАСС.

Во встрече принимают участие 64 команды, которые разделены на две большие — «Пензенские рыси» и «Сурские орлы».

Внутри команд футболисты будут менять друг друга на протяжении 32 таймов, вплоть до полудня 20 мая.

Участие в матче принимают команды органов власти города и области, предприятий Пензы, игроки женского мини-футбольного клуба «Лагуна», регбийного клуба «Империя», завершающий тайм сыграют детская и ветеранская команды ФК «Зенит».

Отмечается, что помимо самого матча организованы интерактивные площадки, игра во флэтбол, полевая кухня. Все участники матча обязательно получат памятные призы.

Ранее сообщалось, что парк ЧМ-2018 по футболу открылся в Санкт-Петербурге.