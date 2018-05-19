Дзюба признался, в каком случае уступил бы место в сборной Аршавину

Нападающий сборной России Артём Дзюба признался, в каком случае уступил бы место в национальной команде полузащитнику «Кайрата» Андрею Аршавину.

«Я бы согласился уступить место в сборной Аршавину, если бы он был чуть повыше», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом RT.

Форвард отметил, что Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар, в отличие от него, «слишком сладкие».

«Самым прожорливым футболистом национальной команды после меня является Георгий Джикия. Для меня он в сборной, даже несмотря на травму», — заявил Дзюба.

Он подчеркнул, что Джикия хоть и следит за своим питанием, но всё равно любит поесть.

Ранее Дзюба назвал трёх футболистов, с которыми бы он сыграл против инопланетян.