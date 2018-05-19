Дзюба назвал трёх футболистов, с которыми бы сыграл против инопланетян

Нападающий сборной России Артём Дзюба назвал трёх футболистов, с которыми хотел бы сыграть за сборную мира против инопланетян.

«Пусть защитником будет Серхио Рамос. В полузащите сыграет Зинедин Зидан. А на острие выступит Златан Ибрагимович», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом RT.

Он отметил, что не смог бы выбрать наставника для этой команды из трио: Валерий Карпин, Унаи Эмери и Роберто Манчини.

«Вы меня убиваете. Вышли бы играть без рулевого. В крайнем случае Зидан стал бы играющим тренером», — подчеркнул Дзюба.

Ранее Дзюба рассказал, кто занял место главного шутника в национальной команде за время его отсутствия.

Подробнее — в материале RT.