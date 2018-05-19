Дзюба: звания «главного шутника сборной» у нас нет

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Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, кто занял место главного шутника в национальной команде за время его отсутствия.

«Как такового звания «главного шутника сборной» нет. У многих игроков отличное чувство юмора. Уверен, если в ходе тренировочного процесса нужно будет слегка разрядить обстановку, многие с этим отлично справятся. Если мне будет что сказать — сделаю это», — заявил Дзюба в эксклюзивном интервью RT.

По словам футболиста, все его мысли в данный момент направлены на удачное выступление на домашнем чемпионате мира по футболу.

«С возрастом происходят изменения. Понимаю, что на мне сейчас лежит огромная ответственность. Я стремился попасть в сборную и очень счастлив в ней находиться. Все мысли исключительно об удачном выступлении на мундиале», — признался Дзюба.

Ранее Дзюба признался, как отреагировал на возвращение защитника Сергея Игнашевича в сборную России.

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