Дзюба рассказал о реакции на возвращение Игнашевича в сборную России

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал о реакции на возвращение 38-летнего защитника московского ЦСКА Сергея Игнашевича в состав национальной команды России.

«Спокойно. Сергей — профессионал, один из лучших футболистов в истории российского футбола. Я этому не удивился, был только рад», — сказал Дзюба в эксклюзивном интервью RT.

Также ответил на вопрос, есть ли у него кумиры.

«У меня такого, наверное, нет. Но всё равно есть люди, которые вызывают огромное уважение. Игорь Акинфеев, вернувшийся в сборную Игнашевич — это легенды, которые уже оставили неизгладимый след не только в российском, но и в мировом футболе», — заявил футболист.

Ранее он рассказал, какое место занял бы в списке по результатам опроса на самого популярного футболиста сборной России.

Подробнее — в материале RT.