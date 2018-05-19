Дзюба рассказал, какое бы место он занял в опросе на самого популярного футболиста сборной России

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Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, какое бы место он занял в списке по результатам опроса на самого популярного футболиста сборной России.

«Не знаю. Но точно не последнее», — заявил Дзюба в эксклюзивном интервью RT.

Нападающий также ответил на вопрос, согласился бы он выйти на улицу и провести опрос «Что люди думают об Артёме Дзюбе».

«Вряд ли мне это нужно. У каждого может быть своё мнение. Узнать, что обо мне думают? Главное, чтобы болельщики приходили на стадионы и поддерживали сборную во время матчей. А мы, в свою очередь, приложим все возможные усилия, чтобы порадовать их», — сказал Дзюба.

Ранее Дзюба рассказал, готов ли он разыграть прохожих в образе бродяги.

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