Дзюба рассказал, готов ли он разыграть прохожих в образе бродяги

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, готов ли он по примеру Криштиану Роналду появиться в людном месте в образе бродяги и разыграть прохожих.

«Тяжело предсказать, как бы подобное прошло в России. В Мадриде всё-таки Роналду — икона. В нашей стране это могло мало кого заинтересовать. С одной стороны, это интересно, но не уверен, что российский зритель знает всех футболистов национальной команды в лицо. Хочется верить, что ошибаюсь», — заявил Дзюба в эксклюзивном интервью RT.

Он также добавил, что многие игроки сборной России смогли бы приехать во двор и сыграть в футбол с местными ребятами, как это делают звёзды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мы не небожители. Уверен, если бы это было грамотно организовано, многие бы откликнулись. Вряд ли в заокеанских спортивных лигах стали бы делать что-то неинтересное и неправильное. Думаю, некоторые вещи можно смело заимствовать», — заключил Дзюба.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда нападающий Артём Дзюба приступит к тренировкам в общей группе.