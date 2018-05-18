Чалов: коленки не дрожали, всё в обычном ритме

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Чалов поделился впечатлениями от первой тренировки в составе национальной команды.

«Удивился, когда узнал о вызове. Мне приятно находиться здесь, но это ещё не окончательный список. Здесь много ребят из моей команды, и проблем с адаптацией нет. Коленки не дрожали, всё в обычном ритме», — рассказал Чалов на пресс-конференции.

Он отметил, что вызов в сборную его одноклубника Сергея Игнашевича является плюсом для команды.

«С точки зрения тактики готов играть там, куда поставит главный тренер», — добавил 20-летний форвард.

Чалов впервые получил вызов в основную сборную. Прежде он играл за команды U-17 и U-21.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что пока сложно сказать, насколько футболисты сборной России готовы к ЧМ-2018.