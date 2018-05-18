Игнашевич: я нахожусь в предвкушении ЧМ-2018

Защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2018 года.

«Я знаю, что чемпионат мира и чемпионат Европы — это большой праздник для всех: и для болельщиков, конечно, и для футболистов. Поэтому я нахожусь в предвкушении. Каждый матч за сборную — это ответственность, даже товарищеский. Но чемпионат мира — крупный турнир, всё-таки это больше праздник, я в этом убедился на своём опыте», — приводит слова Игнашевича пресс-служба РФС.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что пока сложно сказать, насколько футболисты сборной России готовы к ЧМ-2018.