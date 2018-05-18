Смолов: все мысли уже о чемпионате мира

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2018 года.

«Давление пока не чувствуем, ещё месяц. Но закончился чемпионат России, и все мысли уже о чемпионате мира. Мне довелось осенью вывести команду с капитанской повязкой, я благодарен за доверие, а теперь буду вице-капитаном», — рассказал Смолов на пресс-конференции.

Он отметил, что уже приступил к изучению соперников по групповому этапу, которыми станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

«Не спал две ночи, смотрел соперников. Если честно, пока не очень представляю, что из себя представляют Саудовская Аравия и Египет, за исключением ведущих футболистов», — добавил форвард.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что пока сложно сказать, насколько футболисты сборной России готовы к ЧМ-2018.