Стал известен расширенный состав сборной Японии на ЧМ-2018 по футболу

Пресс-служба Футбольной ассоциации Японии (JFA) опубликовала состав национальной команды на чемпионат мира — 2018, который пройдёт в России.

В расширенный список из 27 футболистов вошли:

— голкиперы: Эйи Кавасима («Метц»), Масааки Хигасигучи, Косуке Накамура;

— защитники: Юто Нагатомо («Галатасарай»), Готоку Сакаи («Гамбург»), Томоаки Макино, Ген Шожи, Ватару Эндо, Майя Йосида («Саутгемптон»), Хироки Сакаи («Марсель»), Наомиси Уеда;

— полузащитники: Макото Хасебе («Айнтрахт»), Синдзи Кагава (дортмундская «Боруссия»), Гаку Сибасаки («Хетафе»), Риота Осима, Тосихиро Аояма, Хотару Ямагучи, Кейсуке Хонда, Генки Харагучи, Такаси Усами (оба — «Дюссельдорф»), Кэнто Мисао, Такаси Инуи («Эйбар»), Йосуке Идегучи;

— нападающие: Синдзи Окадзаки («Лестер»), Юя Осако («Вердер»), Йосинори Муто («Майнц»), Такума Асано («Штутгарт»).

Отмечается, что окончательная заявка из 23 игроков будет оглашена после контрольного матча с Ганой.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Японии сыграет с командами Колумбии, Польши и Сенегала.

Ранее был объявлен расширенный состав сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018 по футболу.