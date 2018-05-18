Объявлен расширенный состав сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018 по футболу

Тренерский штаб сборной Саудовской Аравии по футболу объявил расширенный состав команды на чемпионат мира 2018 года.

Полностью предварительная заявка из 28 человек выглядит следующим образом:

— вратари: Ассаф аль-Карни («Аль-Иттихад»), Мохаммед аль-Овайс («Аль-Ахли Джидда»), Яссер аль-Мосайлем («Аль-Ахли»), Абдулла аль-Майюф;

— защитники: Мансур аль-Харби, Саид аль-Мовалад, Мотаз Хавсави (все — «Аль-Ахли»), Яссер аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед аль-Бурайк, Мохаммед Джахфали, Али аль-Булаихи (все — «Аль-Хиляль»), Омар Хавсави («Аль-Наср»);

— полузащитники: Абдулла аль-Хайбари («Аль-Шабаб»), Али аль-Хайбари («Аль-Этифак»), Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж, Наваф аль-Абед (все — «Аль-Хиляль»), Тайсир аль-Джассим («Аль-Ахли»), Хуссейн аль-Мафхави, Мохамед Кано, Хаттан Бахебри (все — «Аль-Шабаб»), Мохаммед аль-Ковайкаби, Салем Аль-Досари («Вильярреал», Испания), Яхья аль-Шери («Леганес», Испания);

— нападающие: Фахад аль-Муваллад («Леванте», Испания), Мохаммад ас-Сахлави («Аль-Наср»), Моханнад Ассери («Аль-Ахли»).

Сборная Саудовской Аравии является соперницей национальной команды России на стадии группового этапа мирового первенства. Кроме того, коллективы в квартете А сыграют с Египтом и Уругваем.

Ранее стал известен расширенный состав сборной Марокко по футболу на ЧМ-2018.