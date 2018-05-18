Стал известен расширенный состав сборной Марокко по футболу на ЧМ-2018

Пресс-служба Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) опубликовала расширенный состав национальной команды на чемпионат мира — 2018, который пройдёт в России.

В расширенный список из 26 игроков вошли:

— голкиперы: Яссин Буну («Жирона»), Ахмед Таньяути, Мунир Моханд («Нумансия»);

— защитники: Мехди Бенатиа (Ювентус»), Ромен Саисс («Вулверхэмптон»), Мануэл да Кошта («Истанбул Башакшехир»), Ашраф Хакими («Реал»), Бадр Банун, Хамза Мендил («Лилль»), Уалид эль-Хаджам («Амьен»);

— полузащитники: Набиль Дирар («Фенербахче»), Юссеф Аит-Беннассер («Кан»), Мехди Карсела-Гонсалес («Олимпиакос»), Карим аль-Ахмади, Софьян Амрабат (оба — «Фейенорд»), Юнес Беланда («Галатасарай»), Хаким Зийех, Нуссаир Мазрауи (оба — «Аякс»), Файсал Фажр («Хетафе»), Азиз Бухаддуз, Нордин Амрабат («Леганес»), Мубарак Буссуфа, Амин Арит («Шальке»);

— нападающие: Аюб эль-Кааби, Халид Бутаиб, Юссеф Эн-Несери («Малага»).

На групповой стадии чемпионата мира сборная Марокко сыграет с командами Ирана, Португалии и Испании.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Мануэл Фернандеш включён в состав сборной Португалии на ЧМ-2018.