Роскомнадзор заблокировал 259 сайтов с контрафактными билетами на ЧМ-2018 по футболу

Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации 259 сайтов, где продавались контрафактные билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 202 ресурса удалили противоправную информацию, владельцам 51 сайта и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления.

«В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к шести интернет-страницам, на которых размещена информация о продаже билетов на футбольные матчи. Доступ к ним будет восстановлен после выполнения требований, указанных в судебных решениях», — подчёркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что ГИБДД разместит 11 постов в Ленинградской области на время ЧМ-2018.