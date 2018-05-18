Нападающий «Ливерпуля» Мане включён в заявку сборной Сенегала на ЧМ-2018 по футболу

Пресс-служба Сенегальской федерации футбола (FSF) опубликовала состав национальной команды на чемпионат мира — 2018, который пройдёт в России.

В список из 23 футболистов включены:

— голкиперы Абдулайе Диалло («Ренн»), Альфред Гомис (СПАЛ), Хадим Н'Диайе;

— защитники Калиду Кулибали («Наполи»), Кара Мбодж («Андерлехт»), Ламин Гассама («Аланьяспор»), Мусса Ваге («Эйпен»), («Бордо»), Салиу Сисс («Анже»), Салиф Сане («Ганновер»);

— полузащитники Папа Алиун Ндиайе («Сток Сити»), Шейх Н'Дойе («Бирмингем»), Шейху Куяте («Вест Хэм»), Альфред Н'Диай («Вильярреал»), Идрисса Гейе («Эвертон»);

— нападающие Маме Бирам Диуф («Сток Сити»), Диафра Сако, Исмаила Сарр (оба — «Ренн»), Мусса Конате («Амьен»), Бальде Кейта («Монако»), Мусса Соу («Бурсаспор»), Садио Мане («Ливерпуль»), Мбай Ньянг («Торино»).

В расширенный список на случай травм также попали Адама Мбенге («Кан»), Фаллу Диань («Мец»), полузащитник Фамара Дьеду («Бристоль Сити») и нападающий Анри Сейве («Сивасспор»).

На групповом этапе сборная Сенегала сыграет с командами Польши, Японии и Колумбии.

Ранее стал известен расширенный состав сборной Марокко по футболу на ЧМ-2018.