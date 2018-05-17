На Украине предприятие выпустило календари ЧМ-2018 по футболу с Крымом в составе России

Сотрудники СБУ изъяли на одном из украинских предприятий партию календарей к чемпионату мира по футболу 2018 года, на которых Крым является частью России, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации спецслужбы, указанные календари должны были поступить в розничную продажу на всей территории Украины.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее украинским болельщикам посоветовали воздержаться от поездок на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России. Также в Верховную раду внесли законопроект о запрете трансляций этого события.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.