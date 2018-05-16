Широков о вызове Игнашевича в сборную России: его опыт должен помочь

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал вызов защитника ЦСКА Сергея Игнашевича на сбор национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

«Честно говоря, я удивлён. Но если исходить из того, что у нас все центральные защитники «сломались», стоило попробовать вернуть кого-то из старых: Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких. Братья, как я понимаю, не в восторге от возможного возвращения. Сергей же решил, что у него есть силы и желание. Его опыт должен помочь. Если тренер его вызывает, значит, видит перспективу в этом возвращении», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Ранее Элвир Рахимич высказал мнение, что братьям Березуцким стоит последовать примеру Игнашевича и вернуться в сборную России на ЧМ-2018.