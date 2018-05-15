Рахимич считает, что братьям Березуцким стоит последовать примеру Игнашевича и вернуться в сборную России на ЧМ-2018

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказал мнение, что защитникам Алексею и Василию Березуцким следует помочь сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Если братья Березуцкие решили не играть, то, наверное, это серьёзное решение. Но я был бы рад, если бы Вася и Лёша последовали за Сергеем Игнашевичем. Им стоит сыграть на домашнем чемпионате мира. Время, чтобы передумать, ещё есть», — приводит слова Рахимича «Советский спорт».

7 марта стало известно, что братья Березуцкие приняли окончательное решение о завершении карьеры в сборной России по футболу.

Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич вызван в сборную России по футболу вместо травмированного Руслана Камболова.