СМИ: Зидан готов возглавить сборную Франции по футболу после ЧМ-2018

Тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан готов возглавить сборную Франции по футболу.

Об этом сообщает El Confidencial.

По информации издания, специалист в курсе интереса к нему со стороны Федерации футбола Франции и полагает, что его карьера в мадридском клубе близка к окончанию.

Нынешний наставник французской сборной Дидье Дешам, вероятнее всего, покинет свою должность после чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Испании по футболу перенёс объявление состава на ЧМ-2018 из-за Андреса Иньесты.