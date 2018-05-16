Павлюченко заявил, что Россия будет бороться с Уругваем за первое место в группе на ЧМ-2018 по футболу

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко не считает, что стоит бояться лидера национальной команды Египта Мохаммеда Салаха.

«Салах в «Ливерпуле» и Салах в сборной — это два разных футболиста. Я смотрел на египтян, знаю об этом. Даже Месси не может взять и один обыграть всю команду. Да, Мохаммед — хороший футболист, против него будет тяжело. Но футбол — это коллективная игра. Наличие Салаха не говорит о том, что Египет выиграет чемпионат мира. Это хорошая, добротная команда, но я уверен, что она далеко не пройдёт. А вот с Уругваем у нас будет борьба, южноамериканцы будут фаворитами», — сказал Павлюченко в эксклюзивном интервью RT.

Он также заявил, что команда Станислава Черчесова будет бороться за первое место в группе с Уругваем.

«Будем за первое место играть с Уругваем. Давайте быть оптимистичными», — добавил Павлюченко.

Ранее Павлюченко поделился своим мнением насчёт высказываний английских СМИ о возможных беспорядков на чемпионате мира 2018 года в России.