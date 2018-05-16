Экс-футболист «Тоттенхэма» Павлюченко в трёх словах описал Россию

Бывший футболист сборной России и английского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился своим мнением насчёт высказываний английских СМИ о возможных беспорядков на чемпионате мира 2018 года в России.

«Никакой агрессии не будет. Всё пройдёт нормально. Журналисты не знают о России ничего, берут информацию из других СМИ, из телевизора. Водка, холод, агрессия — это всё, что они знают. Я уверен, что те, кто приедут на чемпионат мира, не захотят возвращаться назад», — заявил Павлюченко в эксклюзивном интервью RT.

Он также в трёх словах описал Россию.

«Гостеприимная, непьющая и добрая. По каждому пункту о нас думают наоборот, но это не так», — заключил Павлюченко.

Ранее Павлюченко рассказал, как воспримет общественность, если национальная команда России не преодолеет групповой этап домашнего чемпионата мира 2018 года.