Павлюченко: в России все умеют играть в футбол, кроме самих футболистов
«Трудно сказать, что будет, если команда не выйдет из группы, но я уверен, что она всё-таки пройдёт в плей-офф. Если нет, то это будет провал. Футболистов начнут поливать грязью, это будет происходить очень долго. Не надо об этом думать. У нас такой менталитет, что все играют в футбол, кроме самих футболистов. Люди не понимают, как мы относимся к футболу, к тренировкам», — рассказал Павлюченко в эксклюзивном интервью RT.
Он также признался, что сам порой грешит критикой в адрес футболистов.
«Я тоже этому поддаюсь, могу на трибуне сказать: «Ну чего ты не туда отдал? Надо было так». Со стороны это легко, а на поле совсем другая ситуация. Повторюсь, мы обязаны выйти из группы, это наша первая задача. А там уже как пойдёт», — добавил Павлюченко.
Ранее Павлюченко ответил на вопрос, готов ли он рассмотреть предложение от второй команды красно-белых — «Спартака-2», выступающего в Футбольной национальной лиге.