Павлюченко: в России все умеют играть в футбол, кроме самих футболистов

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Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко рассказал, как воспримет общественность, если национальная команда России не преодолеет групповой этап домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Трудно сказать, что будет, если команда не выйдет из группы, но я уверен, что она всё-таки пройдёт в плей-офф. Если нет, то это будет провал. Футболистов начнут поливать грязью, это будет происходить очень долго. Не надо об этом думать. У нас такой менталитет, что все играют в футбол, кроме самих футболистов. Люди не понимают, как мы относимся к футболу, к тренировкам», — рассказал Павлюченко в эксклюзивном интервью RT.

Он также признался, что сам порой грешит критикой в адрес футболистов.

«Я тоже этому поддаюсь, могу на трибуне сказать: «Ну чего ты не туда отдал? Надо было так». Со стороны это легко, а на поле совсем другая ситуация. Повторюсь, мы обязаны выйти из группы, это наша первая задача. А там уже как пойдёт», — добавил Павлюченко.

Ранее Павлюченко ответил на вопрос, готов ли он рассмотреть предложение от второй команды красно-белых — «Спартака-2», выступающего в Футбольной национальной лиге.

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