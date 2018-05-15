Павлюченко готов провести сезон в «Спартаке-2»
«А почему нет? Но предложение не поступит, к сожалению. Но если бы это произошло, то ещё один сезон легко бы провёл», — сказал Павлюченко в эксклюзивном интервью RT.
Он также объяснил, почему считает, что предложения о переходе в «Спартак-2» не будет.
«Оно бы уже поступило», — заключил Павлюченко.
Ранее Павлюченко поделился мнением о включении форварда «Арсенала» Артёма Дзюбы в расширенную заявку национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года.