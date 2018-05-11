Павлюченко назвал включение Дзюбы в расширенный состав сборной России справедливым и правильным решением

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко поделился мнением о включении форварда «Арсенала» Артёма Дзюбы в расширенную заявку национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

«То, что Дзюба вызван в сборную, — это справедливо и правильно. Черчесов если и читает интервью футболистов, то, наверное, не обращает внимания, кто что сказал. Он оценивает по сегодняшней форме игрока: всё-таки Дзюба в последнее время забивал, находится на ходу. А в интервью и я могу сказать, что в полном порядке, вызывайте меня», — приводит слова Павлюченко РИА Новости.

Он подчеркнул, что Черчесов вызвал в сборную тех, кого оценивал по игровым качествам.

«А Денис Глушаков вызван? В списке запасных? А говорят, что у нас футболистов в стране нет, смотрите, какой список из 30 с лишним футболистов», — добавил Павлюченко.

Ранее cообщалось, что Черчесов не знает, как подобрать слова, чтобы объяснить отсутствие Аршавина в сборной России.