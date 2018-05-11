Черчесов не знает, как подобрать слова, чтобы объяснить отсутствие Аршавина в сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, насколько реально возвращение в команду полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

«Я видел Аршавина на сборах в Турции. Да, Андрей — уважаемый футболист, и я даже не знаю, как подобрать правильные слова, чтобы объяснить его отсутствие. Давайте не будем ставить ни меня, ни игроков в неудобное положение», — сказал Черчесов.

Он отметил, что Аршавин является большим игроком, о чём ему также сказал главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер на недавней встрече в Лондоне.

«Ситуация такова, что у нас есть футболисты, которые идут в гору, и им надо помогать развиваться. Давайте оставим эмоции в стороне. Аршавина десятилетней давности я бы с удовольствием имел у себя в команде», — добавил Черчесов.

Ранее Черчесов заявил, что необходимо соблюдать баланс между опытом и молодостью.

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