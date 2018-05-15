Веснина и Макарова снялись с турнира WTA в Риме в парном разряде
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина снялись с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме в парном разряде.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира, причиной такого решения стало состояние здоровья Макаровой, которая заразилась вирусной инфекцией и уже отказалась от выступления в одиночном разряде.
Ранее сообщалось, что Веснина обыграла Лауру Зигемунд в первом круге теннисного турнира в Риме.
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