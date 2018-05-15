Веснина и Макарова снялись с турнира WTA в Риме в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина снялись с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме в парном разряде.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира, причиной такого решения стало состояние здоровья Макаровой, которая заразилась вирусной инфекцией и уже отказалась от выступления в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Веснина обыграла Лауру Зигемунд в первом круге теннисного турнира в Риме.