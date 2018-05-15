Веснина обыграла Зигемун в первом круге теннисного турнира в Риме
Россиянка Елена Веснина одержала победу над немкой Лаурой Зигемунд в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 7:6, 6:4.
Следующей соперницей Весниной станет американка Винус Уильямс.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина с победы стартовала на теннисном турнире WTA в Риме.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube