Болельщикам ЧМ-2018 предложат скидки в кафе и ресторанах московских парков

Болельщикам чемпионата мира по футболу 2018 года предложат 10-процентные скидки в кафе и ресторанах на территории некоторых московских парков, сообщает m24.

«Стадион в «Лужниках» находится близко к центру города, поэтому после окончания матча болельщики смогут пройти по пешеходному маршруту и направиться в ближайшие парки — в парк Горького, «Музеон» и «Зарядье», — заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Для получения скидки нужно предъявить паспорт болельщика.

К ЧМ-2018 выпускают более 1,4 млн путеводителей по Москве. Будет изготовлено 960 тыс. туристических карт и 480 тыс. справочников о столице. Материал представят на русском, английском, китайском, немецком, французском и испанском языках.

Ранее URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018.