Дегтярёв уверен, что в Великобритании не хотят, чтобы болельщики ехали в Россию на ЧМ по футболу

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв отреагировал на действия органов правопорядка Великобритании по задержанию и допросов российских граждан в Англии в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Создаётся впечатление, что власти Британии провоцируют нас на ответные аналогичные действия в отношении английских туристов. А уж потом они раздуют из этого новый скандал с применением антироссийских санкций», — цитирует Дегтярёва «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что власти Великобритании не хотят, чтобы английские болельщики приехали в Россию во время чемпионата мира 2018 года по футболу.

«Британские власти не хотят, чтобы большое количество англичан приехали в Россию. Ведь тогда они увидят, что в России всё хорошо. Узнают, на каком высоком организационном уровне мы проводим международные мероприятия, убедятся, что в России очень гостеприимные люди, и не будут впредь верить негативной антироссийской пропаганде западных СМИ», — добавил Дегтярёв.

Ранее сообщалось, что английские болельщики отправятся на чемпионат мира по футболу 2018 года без официальной песни, посвящённой участию национальной сборной в турнире.