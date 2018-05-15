Глава Республики Сербской приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик намерен посетить чемпионат мира 2018 года по футболу, который пройдёт в России.

Посол республики в России Душко Перович сообщил, что Додик хочет посмотреть матч между сборными Сербии и Бразилии, который состоится 27 июня на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Милорад Додик 27 июня будет в Москве. Он хочет посмотреть матч Сербия — Бразилия и поддержать сербскую сборную. В стране идёт предвыборная кампания, поэтому он не сможет задержаться в России на другие игры», — цитирует Перовича «Известия».

Ранее главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите объявил заявку национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России.