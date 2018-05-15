Два футболиста «Локомотива» и Роналду вошли в расширенную заявку сборной Португалии на ЧМ-2018

Сборная Португалии по футболу представила расширенную заявку на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

В список чемпионов Европы попали действующий обладатель «Золотого мяча» — нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, а также два представителя Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) — полузащитник Мануэл Фернандеш и форвард Эдер (оба из «Локомотива»), сообщается на официальном сайте Португальской футбольной федерации.

Всего в заявке из 35 фамилий значатся следующие игроки:

— вратари: Антони Лопеш, Бету, Руй Патрисиу;

— защитники: Антунеш, Бруну Алвеш, Седрик Соареш, Жуан Канселу, Жозе Фонте, Луиш Нету, Мариу Руй, Нелсон Семеду, Пепе, Рафаэл Геррейру, Рикарду Перейра, Роланду, Рубен Диаш;

— полузащитники: Адриен Силва, Андре Гомеш, Бруну Фернандеш, Жуан Мариу, Жоау Моутинью, Мануэл Фернандеш, Рубен Невеш, Сержиу Оливейра, Виллиам Карвалью;

— нападающие: Андре Силва, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Эдер , Желсон Мартинш, Гонсалу Гедеш, Нани, Паулиньо, Рикарду Куарежма, Рони Лопеш.

Окончательный список футболистов будет объявлен 17 мая.

Подопечные Фернанду Сантуша на ЧМ-2018 сыграют в группе B, где их соперниками станут команды Испании, Марокко и Ирана.

Ранее защитник «Спортинга» Фабиу Коэнтрау отказался от места в заявке сборной Португалии на чемпионат мира 2018 года в России.