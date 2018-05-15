Португальский футболист отказался от вызова в сборную на ЧМ-2018

Защитник «Спортинга» Фабиу Коэнтрау отказался от места в заявке сборной Португалии на чемпионат мира 2018 года в России.

«На прошлой неделе я сообщил тренерскому штабу сборной, что после очень утомительного сезона не чувствую себя в том состоянии, чтобы представлять Португалию на чемпионате мира. Я никогда не откажусь от своей страны и надеюсь, что в будущем смогу представлять нашу национальную команду», — написал Коэнтрау в своём Facebook.

Он также пожелал португальским футболистам удачи на ЧМ-2018 и заявил, что будет их поддерживать.

Ранее бывший футболист мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау, в настоящее время выступающий за лиссабонский «Спортинг», спровоцировал потасовку во время матча 25-го тура чемпионата Португалии против «Порту».