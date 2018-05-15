Жена Игнашевича: наши планы на романтический отпуск рухнули

Наталья Игнашевич, жена футболиста сборной России и московского ЦСКА Сергея Игнашевича, призналась, что вызов в национальную команду мужа изменил планы на совместный отпуск.

«Наши планы на романтический отпуск рухнули в один день. Но я очень рада такому неожиданному повороту. Играть на домашнем чемпионате мира — это счастье!» — написала Игнашевич в своём Instagram.

38-летний Игнашевич заменил в составе сборной России по футболу травмированного защитника Руслана Камболова.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич заслужил вызов в сборную России своей игрой в прошедшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).