Сёмин: Игнашевич — пожарный вариант для сборной России по футболу

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич заслужил вызов в сборную России своей игрой в прошедшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Сергей — очень опытный человек. Он великолепно отыграл весь сезон в РФПЛ, поэтому, наверное, вызов справедлив. Конечно, он способен помочь нашей сборной!» — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По мнению тренера, Игнашевич принесёт пользу сборной России на чемпионате мира из-за нехватки квалифицированных центральных защитников в стране.

«У нас такой скудный выбор центральных защитников, что нам нужно думать о том, как в молодёжных командах воспитать игроков на эту позицию. А вызов Игнашевича — это пожарный вариант», — добавил Сёмин.

Ранее защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич заявил, что не ожидал от главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова вызова в национальную команду для подготовки к домашнему чемпионату мира.