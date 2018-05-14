Футболист Игнашевич: предложение Черчесова стало неожиданностью

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич не ожидал от главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова вызова в национальную команду для подготовки к домашнему чемпионату мира.

«Безусловно, предложение Станислава Черчесова, с которым мы были на связи, стало неожиданным. Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это чемпионат мира, который тем более пройдёт в нашей стране. Приложу все силы для того, чтобы помочь команде», — цитирует слова Игнашевича пресс-служба национальной команды в Twitter.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов защитника ЦСКА Сергея Игнашевича на сбор национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года.