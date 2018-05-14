Черчесов прокомментировал вызов Игнашевича в сборную России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов защитника ЦСКА Сергея Игнашевича на сбор национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Черчесов позвонил Игнашевичу с предложением о возвращении в национальную команду, как только узнал информацию о травме защитника «Рубина» Руслана Камболова.

«Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова. Так что ждём 18 мая Игнашевича на сборе в Новогорске», — приводит слова Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич вызван в сборную России по футболу вместо травмированного Руслана Камболова.