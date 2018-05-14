Судья ЧМ-2018 из Саудовской Аравии дисквалифицирован за договорные матчи

Футбольный судья Фахад Аль-Мирдаси, назначенный на матчи чемпионата мира 2018 года в России, получил пожизненную дисквалификацию от Федерации футбола Саудовской Аравии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Аль-Мирдаси требовал деньги за обеспечение победы одной из команд в финале Кубка короля Саудовской Аравии между «Аль-Файсали» и «Аль-Иттихадом». Судья был отстранён от обслуживания матча. В данный момент он находится под арестом.

Ранее Федерация футбола Саудовской Аравии приступила к расследованию в отношении арбитра Фахада аль-Мирдаси, который включён в список судей для работы на чемпионате мира 2018 года в России.