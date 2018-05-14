В Саудовской Аравии расследуют дело в отношении арбитра ЧМ-2018 по футболу

Федерация футбола Саудовской Аравии приступила к расследованию в отношении арбитра Фахада аль-Мирдаси, который включён в список судей для работы на чемпионате мира 2018 года в России.

Об этом сообщает AP.

Причина расследования дела в отношении 32-летнего рефери на данный момент неизвестна.

Аль-Мирдаси должен был обслуживать финальный матч Кубка Короля между «Аль-Файсали» и «Аль-Иттихадом». Однако его заменил англичанин Марк Клаттенбург.

Ранее сообщалось, что пойманный на допинге футболист вошёл в состав сборной Перу на ЧМ-2018.