МИД Германии и России ведут переговоры о допуске Зеппельта к освещению ЧМ-2018 по футболу

Переговоры о допуске немецкого журналиста Хайо Зеппельта к освещению чемпионата мира по футболу ведутся на уровне МИД Германии и России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Германии Марию Адебар.

«Мы на всех уровнях, в том числе через российское посольство здесь и немецкое посольство в Москве, в российском МИД, решительно выступаем за то, чтобы решение о недопуске Зеппельта к освещению чемпионата мира было изменено. Процесс переговоров был начат в выходные», — сказала Адебар.

Присутствующий на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в свою очередь, отметил, что Берлин призывает власти РФ пересмотреть решение о недопуске Зеппельта и разрешить ему въезд для работы на мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что МИД Германии проясняет ситуацию с Зеппельтом, которому якобы отказано во въезде в Россию на время ЧМ-2018.