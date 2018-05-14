Первый канал покажет в прямом эфире 27 матчей ЧМ-2018 по футболу

Первый канал покажет в прямом эфире 27 матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает дирекция общественных связей канала.

Отмечается, что Первый канал покажет матч открытия турнира между сборными России и Саудовской Аравии 14 июня, а также игру россиян с уругвайцами 25 июня.

Кроме того, Первый канал предложит российским болельщикам уникальный показ всех 64 матчей чемпионата мира в рамках спецпроекта на официальном сайте по адресу www.1tv.ru/fifaworldcup, в эксклюзивном мобильном приложении Первого канала, а также в приложении Smart TV в формате сверхвысокой чёткости 4K.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее Дворкович заявил, что все стадионы ЧМ-2018 по футболу готовы, в настоящий момент ведутся допмероприятия по просьбе ФИФА.



